Space Jam 2: ¡La Máscara regresa! Personaje podría aparecer en la película

La Máscara es uno de los personajes más queridos por el público. El personaje debutó en 1994 y fue un éxito de crítica y taquilla.

La cinta, protagonizada por Jim Carrey, cuenta cómo Stanley Ipkiss encuentra una careta que le da poderes sobrenaturales.

PUEDES VER Los Indestructibles: protagonista de la saga confirma cuarta parte

A pesar que Carrey siempre se negó a interpretar nuevamente el papel que lo lanzó a la fama mundial, se cree que podría aparecer en Space Jam 2.

Así lo informó la web We Got This Covered, en donde se puede leer que ‘La Máscara’ aparecerá en una escena de la cinta de los Looney Toones.

Sin embargo, solo será una recreación CGI, y Carrey prestará su voz para el icónico personaje. La página indica que aparecerá como árbitro durante uno de los juegos de baloncesto de la película.

Jim Carrey reveló la condición para realizar una secuela de La Máscara

En una entrevista a la web ComicBook.com, el actor confesó que no desea hacer una secuela que no valga la pena.

Sin embargo, solo realizaría la esperada película con una condición: “Lo haría si fuera con un director loco y visionario".

Carrey apretaría el proyecto si el guion es lo bastante estrafalario, tal como lo es el personaje, y novedoso. Solo queda esperar que algún cineasta se anime para poder ver a Stanley Ipkiss en la pantalla grande otra vez.

Más noticias