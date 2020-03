Space Jam 2: ¡También vienen! Joker, Pennywise y Voldemort aparecerán en la cinta [FOTOS]

La tan esperada segunda parte de Space Jam está a la vuelta de la esquina. La cinta de Warner promete al volver a romper esquemas con la fórmula que le dio éxito en 1996: juntar a los Looney Tunes con estrellas de la NBA.

Hace poco se confirmó que Space Jam 2 tendría una aparición especial que marcaría el regreso de un personaje icónico del cine moderno a las pantallas. Según información de We Got This Covered, La Máscara aparecerá en la secuela de Warner Bros. Sin embargo, no será el único que tendrá su momento de gloria.

Nuevas imágenes del corte final de la película se han filtrado y revelaron quiénes serán los otros personajes que, además de La Máscara, tendrán un lugar en Space Jam 2. Las fotos no solo confirman a La Máscara en la cinta, sino también a Joker, Pennywise y Voldemort.

La Máscara en Space Jam 2.

El equipo liderado por LeBron James tendrá como misión derrotar a los villanos de Warner Bros. Tanto La Máscara como Pennywise serán animaciones completamente hechas a base de CGI. Sin embargo, Jim Carrey y Bill Skarsgard, sus intérpretes originales, prestarán sus voces para la película.

Joker y Pennywise.

Si bien solo se han revelado a estos cuatro personajes, no se descarta que su equipo esté conformado por más antagonistas de la compañía como los Gremlins o Dirty Harry.

Voldemort en Space Jam 2.

Space Jam 2 cuenta con la participación de la estrella de la NBA LeBron James y toda la pandilla de Bugs Bunny. Asimismo, Sonequa Martin-Green y Don Cheadle también son parte del elenco.