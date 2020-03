Hollywood: los actores que quedaron trastornados por sus personajes [VIDEOS]

La historia del cine está plagada de actuaciones sobresalientes e inmortalizadas en la retina del espectador. Desde siempre, la entrega de los artistas encargados de dar vida a personajes fue motivo de reconocimiento y los aplausos de un público encantado.

A fin de meterse en la piel de personalidades únicas, los actores han recurrido a distintos métodos y cuentan con una formación propia. Sin embargo, muchas veces se han llevado el trabajo fuera del set. A continuación, te mostraremos algunas de las interpretaciones que cambiaron la vida de los artistas para siempre.

Heath Ledger

Muchos actores ganadores del Oscar dieron vida al infame personaje de DC Comics. Sin embargo, solo el caso de Heath Ledger es recordado con tristeza por su trágica muerte a causa de una sobredosis de medicamentos recetados para la depresión.

La enfermedad fue identificada luego de su participación como Joker en Batman: el caballero de la noche. Para preparar al personaje, el actor se sometió a un estricto aislamiento por un mes y solo dormía dos horas al día, por lo que posteriormente desarrolló episodios depresivos.

Shelley Duvall

La grabación de El resplandor fue una experiencia enloquecedora e insoportable para la actriz, debido al severo trato y presión a la que fue sometida por Stanley kubrick. Ciertamente, el director no ocultaba su exasperación ante cualquier equivocación que cometiera Duvall, un personaje al borde el colapso.

Más noticias

Tras la finalización del rodaje, reveló que sufría verdaderos problemas de salud, desde deshidratación, pérdida de cabello hasta una aguda ansiedad. Luego de 36 años, continuó afirmando que vivía atormentada y que sufría delirios parecidos a los que tenía su personaje.

Adrien Brody

Una actuación que le valió un Oscar por mejor actor a Adrien Brody en El Pianista. Comprometido con el personaje, el artista decidió terminar la relación con su novia, abandonar su apartamento y lujos para mudarse a Europa.

“He experimentado pérdidas, he experimentado la tristeza, pero no conozco la desesperación que viene con el hambre”, fueron las sentidas palabras de Brody al afirmar que estuvo deprimido más de un año.

Jim Carrey

El mundo de Andy Kaufman solo tiene un boleto de ida, mas no de regreso. El mayor testigo de esto sería nada menos que Jim Carrey, uno de los actores más queridos de Hollywood. A fin de honrar a uno de sus mayores ídolos en Man on the moon, se metió en la piel de la extravagante personalidad, pero nunca volvió a ser el mismo.

Luego de la filmación, Carrey tuvo una crisis de personalidad al punto de no poder recordar quién era. Si bien los medicamentos le ayudaron a combatir su fuerte desequilibrio emocional, el suicidio de su novia Cathriona White lo hundió en la depresión. Un episodio de su vida relatado en el documental de Netflix Jim & Andy.

Linda Blair

El Exorcista marcó su vida y su carrera profesional. Desde amenazas de muerte a ser discriminada en cada aspecto de su existencia.

“Yo quería ser una princesa. Quería salir en las películas de Disney, quería estar en Lassie y en Flipper. No quería ser un monstruo. Era muy extraño cuando era pequeña y la gente parecía que se asustaba realmente de mí [...]. Mi vida está poseída”, lamentó la joven actriz.