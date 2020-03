Tras la conclusión de Avengers: Endgame, los fanáticos de Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) se preguntaron qué camino tomaría la franquicia de superhéroes.

La repuesta se dio con el anuncio de la película de Black Widow, que verá el regreso de Natasha Romanoff. Sin embargo, lo más preocupante era el destino que le esperaba a los Guardianes de la Galaxia.

Aunque su futuro estaba en juego cuando James Gunn fue despedido del proyecto, Disney lo contrató nuevamente para que dirija la tercera parte.

Ahora que el elenco principal de Guardianes de la Galaxia volverá a la pantalla grande, Disney tiene grandes planes para que la serie avance y sería el ingreso de nuevos personajes a la saga.

Según informa We Got This Covered, después del final de Guardianes de la Galaxia Vol. 3, un nuevo equipo se presentará para reemplazar al original.

Este grupo estará conformado por Adam Warlock, Beta Ray Bill, Bug, Moondragon y Phyla-Vell. Todavía no está claro cómo se establecerán una conexión con el UCM, pero se cree que una película o el cómic explicará la situación.

Por supuesto, será triste ver a los actuales Guardianes de la Galaxia alejarse de la franquicia, pero ya sabemos que Drax y Mantis obtendrán su propia serie Disney Plus.

Además, después de tantas aventuras con Star-Lord y la pandilla, el ingreso de nuevos personajes ayudará a que la saga se revitalice.