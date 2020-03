Grey’s Anatomy tiene 15 años al aire y, durante todo ese tiempo, los personajes han entrado y salido de la serie que se ha mantenido 16 temporadas. Es por este motivo que del elenco con el que inició la historia solo quedan algunos rostros conocidos.

El anuncio de Justin Chambers acerca de que su ciclo en el drama médico había concluido puso en alerta a todos sus fans, quienes con gran pena tuvieron que aceptar no poder ver más a Alex Karev. Pues bien, en el último episodio pudimos ver cómo se le decía adiós a una de las figuras que había iniciado este camino de éxito con Shonda Rhimes y Ellen Pompeo, pero no quedaría ahí.

La actriz, quien interpreta a Meredith Grey, no quiso que su despedida se quedara solo en un episodio de la serie, así que se trasladó a su cuenta de Instagram y realizó un post con un emotivo mensaje acompañado de un vídeo que recordaba algunos de los momentos más especiales que había compartido con su mejor amigo.

El mensaje inicia diciendo, “Hola, aquí voy de nuevo ... ¡Gracias! Eres verdaderamente el mejor amigo, el más apasionado y leal que alguien pueda pedir. Gracias a ti tenemos que hacer una gran televisión... ¡Por ti tenemos que hacer historia en la televisión! Digo a menudo que la vida es difícil y gracias a Dios es porque, como les digo a mis hijos, nos muestra de qué estamos hechos, de lo fuertes que realmente somos y seamos sinceros, sin los mínimos detalles no habríamos bailado o celebrado esta increíble experiencia que llamamos vida. Gracias a nuestro tesoro nacional @therealdebbieallen y a los escritores por darle a Alex Karev la mejor despedida”.

“Gracias a @shondarhimes por crear el personaje más increíble. Para mí, personalmente, que Karev regrese al principio fue la mejor historia posible. Rinde homenaje a esos increíbles primeros años y al increíble elenco que creó una base tan fuerte que el espectáculo sigue en pie. Así que no estemos tristes. Como nuestro intrépido líder DA siempre dice: PULL UP y celebremos a los actores, los escritores y el fantástico equipo que hacen que este espectáculo cobre vida cada semana. No importa cuál sea el desafío o cuán cansados ​​estamos todos al final, esto nos mantiene en marcha. ¡Vale la pena bailar! Mucho amor y gratitud para todos ustedes”, finaliza el texto de la publicación de la protagonista de Grey’s Anatomy.