Elisabeth Moss fue una de las claves para que El hombre invisible, película que revivió el universo de monstruos de Universal, sea un éxito. La actriz, además de protagonizar la cinta, participó de la edición del guion para volverla más feminista.

Ahora, Moss prepara un salto en su carrera artística. La protagonista de El cuento de la criada, una de las series más populares de Hulu, ha sido elegida para dirigir uno de sus capítulos.

Basado en la novela de Margaret Atwood, la ficción distópica narra la historia de June (Elisabeth Moss), una mujer que se enfrenta a un sistema totalitario y fundamentalista implementado luego de una guerra civil en Estados Unidos.

La actriz ganadora de un Emmy y un Globo de oro a ‘Mejor actriz dramática’ dirigirá el tercer episodio de la cuarta temporada, entrega que será estrenada a finales de este año.

Mira aquí el tráiler de El cuento de la criada:

Al respecto, Moss declaró al medio especializado The Hollywood Reporter que no tomará la responsabilidad a la ligera. “Estoy emocionada de que mis socios Bruce [Miller] y Warren [Littlefield] me den esta oportunidad y de contar con el apoyo de todos nuestros productores y Hulu/MGM”, confesó.

El mismo Bruce Miller también tuvo palabras de reconocimiento para su colega. El productor mencionó que se siente afortunado de que la serie esté en posición de permitirle a Moss dirigir, ya que “ha fomentado un ambiente de apoyo que permite a los artistas hacer su mejor trabajo”.

El cuento de la criada ha logrado ganar un premio Emmy y un Globo de Oro a ‘Mejor serie dramática’.