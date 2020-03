Doctor Strange 2: Eva Green desmiente que será Nightmare en la secuela

Doctor Strange in the Multiverse of Madness es una de las películas más esperadas por los fanáticos de Marvel, dado que ahondará en mundos desconocidos y oscuros nunca antes vistos.

La nueva historia, protagonizada por Benedict Cumberbatch, contará con la participación de Elizabeth Olsen como Scarlet Witch, a fin de detener a una amenaza de otra dimensión: Shuma-Gorath.

Según dio a conocer el portal HN Entertainment hace meses, esta criatura no sería la única rival de los héroes. Nightmare también tendría un importante rol en la historia y estaría interpretado por Eva Green. Desde entonces, los rumores no hicieron más que crecer, pero la realidad sería otra.

Recientemente, la actriz conversó con Total Film sobre la posibilidad de sumarse al Universo Cinematográfico de Marvel en el rol de un villano y Nightmare en la secuela de Doctor Strange, en específico.

“¿Yo? ¡No! No que yo sepa. Para nada", fueron sus palabras en torno a los rumores de un casting. "Me gusta el humor que tienen las películas de la franquicia. Vi el trailer de Black Widow y me gustaría mucho ver esa cinta”, finalizó.

Pesadilla en Marvel

¿Quién es Nightmare?

El personaje fue creado por Stan Lee y Steve Dikto. Es considerado como el gobernante de una dimensión de ensueño en donde los seres humanos son llevados mientras duermen.

Este villano es uno de los principales enemigos de Doctor Strange. Cuenta con la habilidad de absorber los poderes psíquicos y entrar en los sueños de las personas para torturarlas y asesinarlas. En varias oportunidades fue capaz de entrar en la mente de Stephen Stranger para tratar de vencerlo.