Conmemorar el Día Internacional de la Mujer en medio de una coyuntura erguida por la indignación hacia la desigualdad y violencia que sigue imperando sobre ellas, es sin duda un buen momento para cuestionar y recordar su proceso histórico.

Por eso quisimos hacer un repaso a través de algunas de las tantas series que podemos encontrar en Netflix con respecto al 8 de marzo. Acá una selección con 7 producciones imperdibles donde las mujeres son las protagonistas.

Orange is the New Black

Creada por Jenji Leslie Kohan, Orange is the new black, es un drama cómico que demuestra que un trabajo realizado por una mujer crea grandes personajes femeninos. La historia cuenta la vida de Piper Chapman, quien es condenada a 15 años de prisión por un lío con narcotraficantes. Ya cumpliendo su condena en la Penitenciaría Femenina de Litchfield, Chapman se encuentra cara a cara a su ex enamorada Alex, a quien ella responsabiliza de su desgracia.

What Happened, Miss Simone?

Esta docuserie es dirigida por Liz Garbus, recoge declaraciones, entrevistas y actuaciones de la vida y obra de Nina Simone. Esta destacada artista afroamericana no solo fue reconocida por su aporte a la música, sino también por su fervorosa lucha por los derechos civiles de los negros.

Las chicas del cable

Ambientada en Madrid del 1928, esta serie se ha vuelto una exponente del empoderamiento femenino. Con cuatro amigas telefonistas buscan ganarse un espacio en la sociedad a punta de lucha y trabajo, en la sociedad machista de España. El hilo central de la serie versa sobre la inserción de las mujeres en la fuerza laboral.

She’s gotta have it

Esta es la historia de Nola Darling, una artista veinteañera de Brooklyn que lidia con cómo definirse a sí misma. Mientras lo intenta, realiza trabajos que no le gustan para mantener las cuentas pagas. Independencia total de hombres. Sin querer ser parte de los cánones tradicionales, a ella no le importa el número de hombres con los se puede acostar, eso no la define. La protagonista apuesta por el poliamor. Mientras muchos la critican, ella solo es ella. Un gran mensaje de aceptación a quien uno o una es, sin importar lo que digan.

The Crown

Probablemente una de las series originales de Netflix más reconocidas es The Crown. La producción centra su trama en la biografía de la Reina Isabel II del Reino Unido, desde que contrae matrimonio con Felipe de Edimburgo.

Feministas: ¿Qué estaban pensando?

En 1977, la fotógrafa Cynthia McAdams hizo un libro con fotografías de varias mujeres, famosas y otras no tanto, que dejaron de lado las restricciones culturales y se mostraron naturales. La idea era ver si el feminismo se podía capturar en imágenes, comprobar si éste se transmitía en una foto sin poses.

Frida

La película protagonizada por Salma Hayek encarnando a Frida Kahlo, es quizá la más popular sobre la artista mexicana. Retrata su vida como pintora e ícono del movimiento feminista latino. Desde su pobre infancia como hija de un inmigrante alemán y una fervorosa madre católica, Frida muestra que su personalidad no encaja en la sociedad de la época. Su plan de vida no era un matrimonio, tal como lo era para las chicas mexicanas de ese entonces.