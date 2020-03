Breaking Bad: Bryan Cranston está de cumpleaños y lo celebramos con tres espectaculares escenas

Este 7 de marzo es el cumpleaños número 64 de Bryan Cranston, el actor que encarnó a Walter White en la popular serie, Breaking Bad. Si bien lo hemos visto trabajar y destacar en grandes proyectos como Malcolm in the middle, no quedan dudas de que la producción de Vincent Gilligan fue la cumbre de sus papeles, al menos hasta el momento.

Algunos la consideran la mejor series de todos los tiempos, y aunque esto es muy subjetivo, de lo que sí estamos seguros es que la gran estrella siempre deslumbra con su interpretación en cada uno de los episodios.

Es así que para celebrar al reconocido actor, se hizo una recopilación con las 3 mejores escenas de la serie que presentamos a continuación.

I am the danger

Si algo se distingue a Breaking Bad, además de su gran trama, es la excelencia con la que se desarrolla su elenco. Bryan Cranston y Anna Gun, que dan vida y emotividad al matrimonio de Walter y Skyler, interpretaron muchas de las escenas inigualables.

Es en el sexto episodio de la cuarta temporada cuando Skyler le pide que abandone el negocio, ya que se encuentra en peligro. Walter, totalmente poseído por Heisenberg, le deja bien claro que él es el peligro y de qué lado de la pistola se encuentra cuando alguien decide apretar el gatillo.

La muerte de Gus

Uno de los personajes más ingeniosos y enimágticos de Breaking Bad fue Gus Fring. Giancarlo Espósito dio vida al narcotraficante más poderoso y calculador pero, a pesar de sus grandes capacidades para estar siempre por delante de los demás, no logró liberarse de una muerte fatal. Al igual que el de Bryan Cranston, los espectadores también tuvimos que esperar hasta el último instante para confirmar que realmente había fallecido.

Hank descubre la identidad de Heisenberg

Sin lugar a dudas, el episodio en el que Hank descubre que su cuñado es Heisenberg fue una de las escenas más esperadas de Breaking Bad. El agente de la DEA abre el libro que Gale le ragaló a Walter y ve las familiares siglas “W.W”, y es ahí cuando entonces por fin se da cuenta de todo.