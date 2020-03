Para este 2020, Netflix ha anunciado el estreno de una gran variedad de películas románticas, destinadas para adolescentes en su mayor parte. Un gran ejemplo de esta acción fue la llegada de A todos los Chicos que me enamoré.

Pero tras el furor de la cinta protagonizada por Noah Centineo y Lana Condor, al servicio de streaming llegó Violet y Finch, una nueva producción que, a diferencia de la primera, cuestiona problemas de salud mental.

Inspirada en la novela de la escritora estadounidense Jennifer Niven, All the bright places, nos presenta a Violet Markey (Elle Fanning), una joven que atraviesa un cuadro de depresión tras la muerte de su hermana.

Todo su mundo cambiará cuando aparezca Theodore Finch (Justice Smith), quien le da la opción de volver a disfrutar la vida. La pareja iniciará una relación donde lucharán por cerrar sus heridas. Pero, ¿qué secreto guarda Finch?

¿All the bright places está basada en una historia real?

Para crear esta historia, Jennifer Niven utilizó una de las situaciones más difíciles que le tocó pasar, la muerte de su agente literario en 2013. En conversación con The Hollywood Reporter, la autora recordó la última vez que habló con él: “Me estaba acercando al final de una serie de libros que había comenzado a escribir en 2008 y me sentía agotada y lista, creativamente, para algo nuevo y diferente. Él me dijo: ‘lo que escribas hazlo con todo tu corazón'".

Pero esta escena no fue la única; tras leer varios libros a lo largo de los años, Niven indicó que sintió la necesidad de incursionar en una historia juvenil, así que recordó sus años de adolescencia y una relación que la impactó.