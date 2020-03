El caso entre la expareja Amber Heard y Johnny Depp sigue dando de qué hablar entre los fans de ambas estrellas. Ahora, detalles sobre la carrera del actor siguen apareciendo.

Tras darse a conocer los problemas que tuvieron estos dos miembros de Hollywood mientras estuvieron casados, gran número de seguidores de la saga Piratas del Caribe señalan a Heard como la responsable de que Depp perdiera el papel de Jack Sparrow. Pero, al parecer los motivos de su alejamiento de la saga serían otros.

Según información del portal ScreenGeek, la salida del actor de la marca y sobre todo del papel principal se debió a motivos alejados a su vida personal.

“Johnny Depp en realidad nunca fue sacado oficialmente de la próxima película de Piratas el caribe de Disney. De hecho, nunca hubo una declaración de ninguna fuente de que las acusaciones contra Depp que involucraban a Amber Heard lo sacarían de la película. Disney solo estaba buscando ir en una dirección diferente para un posible reboot", se informó.

Jack Sparrow salta de la cascada

El medio especializado indica que Disney no descarta traer de vuelta al actor para futuras películas de Piratas del Caribe, ya que la empresa se ha mantenido al margen con respecto a las acusaciones de ambos actores. ¿Volveremos a ver al capitán Jack Sparrow en escena?

Amber Heard no se va: actriz no dejaría su papel de Mera

Uno de los mayores escándalos en Hollywood lo protagonizaron Amber Heard y Johnny Depp, después del lanzamiento de un audio en donde la intérprete confirma que agredió a su exesposo. Sin embargo, a pesar de esto, parece que Heard no perderá el papel de Mera en Aquaman 2, ni su posición como portavoz de L’Oreal.

Según indica Screen Geek y el portal web We Got this Covered, la actriz continuará en el universo cinematográfico de DC en la segunda parte de Aquaman.