Grey’s Anatomy: Katherine Heigl y la verdad detrás de su salida de la exitosa serie [ VIDEO]

Una de las series más longevas e importantes de la televisión es Grey’s Anatomy, ficción que lleva 15 años al aire sorprendiendo a sus fans con cada uno de sus capítulos.

Algo que también gusta a los espectadores son sus personajes y, si eres un fiel seguidor, recordarás a Izzie Stevens, papel interpretado por Katherine Heigl, y el cual tuvo un guiño en el capítulo de despedida de Alex Karev.

El último 5 de marzo, ABC presentó a los fans la despedida a Justin Chambers (Alex Karev) de la serie, en el cual se dio una referencia a Izzie Stevens luego de 10 temporadas.

Con una trama que nos presentó las razones de la salida de Karev, donde se dio a conocer que se va de Seattle en búsqueda de Stevens y de sus hijos en común, a la memoria de los fans ha regresado los motivos del alejamiento de Heigl de Grey’s anatomy.

¿Por qué Katherine Heigl salió de Grey’s Anatomy ?

Todo comenzó cuando la actriz retiró su nombre de los Premios Emmy 2008. Según The New York Times, Heigl no estaba de acuerdo con el reconocimiento e indicó que no lo merecía.

“No sentí que me dieron el material adecuado esta temporada para garantizar una nominación al Emmy y en un esfuerzo por mantener la integridad de la organización de la academia, retiré mi nombre de la contienda. Además, no quería quitarle una oportunidad a una actriz a la que se le dio la oportunidad de demostrar su trabajo”, indicó.

La respuesta de Katherine Heigl no fue bien recibida por sus colegas y sobre todo por la creadora de Grey’s Anatomy, Shonda Rhimes. Heigl salió del programa en 2010 y, según los informes, se disculpó con la propia productora en privado.

“Fui a hablar con Shonda y le dije: ‘Lo siento mucho. Eso no estuvo bien, y no debería haber dicho eso’. Me arrepiento de haberlo hecho público”, comentó en su momento la actriz.

“En cierto nivel, me dolió y en otro nivel no me sorprendió. Cuando la gente te muestra como son, debes creerles.”, dijo Rhimes a Oprah Winfrey en una entrevista del 2012.