El tráiler de la tercera temporada de Élite ha revelado la inesperada muerte de uno de sus personajes principales, hecho que muchos de sus seguidores aún no terminan de asimilar y cuyo misterio se conocerá a partir del próximo 13 de marzo.

En una reciente entrevista con el portal SensaCine, los creadores de la serie, Carlos Montero y Darío Madrona, explicaron la razón de haber matado a Polo Benavent y no a otra de las figuras de la esperada entrega.

“Era lo más coherente. Tardamos en dar con ello, no fue una decisión que salió de la nada. Pero buscando de qué manera cerrar, porque no deja de ser un fin de ciclo esta tercera temporada, creíamos que era lo mejor porque nos abría una gran cantidad de temas, como el perdón, del rencor, de la venganza… Y de repente cuando caímos en que tenía que ser él dijimos ‘es que no podía ser otro’”, Explicó Montero.

Por otro lado, Darío Madrona también desarrolla la idea de que tan importante es el último episodio para comprender dicha revelación, ya que ahí podrán entender muchas de las cosas que se presentarán en la próxima temporada.

“Y cuando veáis el capítulo 8 que es donde se llega a la acción, el momento en el que él muere, veréis un poco cómo su muerte supone un cierre muy adecuado para la historia que empezamos a escribir desde el principio. Como que de repente todo encaja y tiene sentido. […] Además, esta es una forma de cerrarlo más definitiva que otras, por así decirlo. No es un punto y seguido, es un punto y aparte”, agregó el ejecutivo.

Recordemos que tras el estreno en Netflix también veremos debutar a Sergio Momo y Leïte Sene como Yeray y Malick.