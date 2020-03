Flash es uno de los personajes más carismáticos del DCEU, por lo que su primera película en solitario tiene la atención de todos los fans del cine de superhéroes. Sin embargo, su producción es uno de las más inestables.

Por su parte, los fanáticos no están sorprendidos de la situación dado que el filme adaptará Flashpoint, un ambicioso tebeo que sirvió para reiniciar el universo de DC Comics y cuyas ramificaciones persisten aún en estos días.

Fuera del nivel de fidelidad a la obra original, la cinta explorará un mundo alterno al borde del colapso donde pequeñas acciones cambiaron drásticamente la vida de muchos héroes.

Uno de ellos se trata de Batman. En esta realidad, Thomas Wayne asumió el papel de vigilante tras el asesinato de su hijo Bruce, mientras que su esposa Martha cayó en la locura convirtiéndose en Joker.

Al respecto, fuentes cercanas a We Got This Covered afirmaron que el estudio tiene pensado a Maggie Gyllenhaal para interpretar a la mencionada versión femenina del villano.

Cabe resaltar que los mundos alternos y viaje temporales no son nada ajenos para los fans de DC luego de Crisis en tierras infinitas, el crossover de televisión más grande jamas realizado.

¿De qué trata Flashpoint?

Flash hace una onda temporal que crea una realidad donde la Liga de la Justicia nunca se había formado. Superman no existe y una guerra se desarrolla entre la Mujer Maravilla y Aquaman. Flash forma un equipo con Batman y Cyborg para solucionarlo.