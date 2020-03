A finales del año pasado confirmaron la secuela de Abracadabra, sin embargo, no se brindaron mayores detalles al respecto. Recientemente un reporte afirma que la cinta estaría a cargo de Adam Shankman, quien también ha sido director de Hairspray.

Las fuentes de Variety dicen que el cineasta ya habría firmado para dirigir la nueva entrega de Hocus Pocus y agregan que si bien las tres actrices originales aún no están aseguradas, Sarah Jessica Parker, Bette Midler y Kathy Najimy sí quieren hacer la película.

Actualmente Shankman viene trabajando con Disney Plus en la secuela de Enchanted. Su nombre se ha adjuntado a esa película desde que THR informó acerca de su participación en 2016. El realizador habló con el mismo portal sobre el largometraje hace un año y dijo que un nuevo borrador del guión estaba en camino y que la música era escrita por Stephen Schwartz y Alan Menken.

Él dirigió por última vez un episodio de la serie AJ and the Queen, pero es mejor conocido como coreógrafo en las películas Step Up, presentador de So You Think You Can Dance, y director de Hairspray de 2007. Hace poco participó en la comedia romántica What Men Want de Taraji P. Henson.