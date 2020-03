The Last of Us, considerado por expertos como el mejor videojuego de Play Station 3, tendrá una serie que se transmitirá por la señal de HBO.

Así lo confirmó la compañía estadounidense a través de su cuenta de Twitter, donde publicó un video que mostraba el símbolo de las luciérnagas, facción que aparece en The Last of Us.

Sin embargo, miles de fanáticos de las aventuras de Joel y Ellie se preguntan cuál será el destino de la película, que fue anunciada en 2014.

Lo último que se supo sobre la adaptación cinematográfica del videojuego fue que Neil Druckmann, uno de los creadores de The Last of Us, estaba trabajando en el guion de la cinta.

Sin embargo, según fuentes de IGN, la serie de HBO reemplazará a la película, lo que quiere decir que aquella está cancelada.

Esta noticia sorprenderá a pocos, ya que desde que se anunció la serie, Neil Druckmann confirmó que estaría involucrado en el proyecto, por lo que le es difícil trabajar en ambas producciones a la vez.

¿Qué historia iba a contar la película de The Last of Us?

La película fue anunciada en 2014 como un proyecto conjunto entre Sony Pictures y Screen Gems. Sam Raimi, director de la trilogía de Spider-Man, iba a ser el productor de la cinta.

The Last of Us: The Movie tenía planeado ser una adaptación fiel a la historia del videojuego, es así que íbamos a ver las vicisitudes de Joel y Ellie, ambos defendiéndose de los chasqueadores y grupos violentos de seres humanos.