Una gala más de Supervivientes llegó a las pantallas de Telecinco. Como cada semana, confesiones, discusiones, reencuentros y muchos momentos de tensión en la isla se hicieron presentes.

En esta tercera Gala, Beatriz Retamal (Bea) se convirtió en la primera expulsada del reality de supervivencia luego que la audiencia votase mayoritariamente por su salida. Vicky Larraz, Yiya y Antonio Pavón quedaron como desterrados en Playa Desvalida.

Supervivientes 2020: Gala 3

En la playa Cayo Menor se realizó un juego efecto dominó. La recompensa para el equipo ganador fue un delicioso sandwich.

Jorge Javier conecta con la Playa Desvalida. Yiya y Vicky se llevaban muy bien al principio de la conviviencia pero con el paso de los días se percataron que tienen opiniones muy distintas.

Al conectar con la Palapa, Jorge Javier lanza una lluvia de piropos. Primero le dice a Ivana que le encantan sus dientes, a lo que ella le responde “Cada día te quiero más". Luego le dice a Antonio Pavón “Estás guapísimo hoy”.

Se muestran imágenes de cómo han pasado la semana los nominados Rocío, Bea y Antonio Pavón.

Y lo que todos suponíamos, Cristian recibe las quejas de sus compañeros por sus decisiones tomadas en la semana.

Los espectadores de Supervivientes 2020 decidieron que el primer concursante eliminado sea Bea. “Muchas gracias a todo el equipo por confiar en mí. Pase lo que pase a partir de ahora para mí va a ser bueno”.

El segundo eliminado de la noche fue Antonio Pavón. Junto con Bea fueron a Playa Desvalida.

Supervivientes 2020: Rocío Flores es salvada por el público

Rocío Flores agradeció a todos los que votaron por ella para que se salvara. “Muchísimas gracias a toda la gente que se ha dejado la pasta para dejarme aquí”.

Cabe recordar que Cristian, el actual dios de la isla, robó las brasas de un equipo para dárselas al otro y además, puso un castigo a sus compañeros. “Vas a recibir una sanción muy dura y ejemplarizante”, le dice Jorge Javier.

Cristian se defiende: “Me confundí”, menciona. Se siente culpable de muchas de las cosas que han sucedido.

Bea llega a la Playa Desvalida. Allí la reciben Yiya y Vicky. Bea les comenta: “Quiero quedarme pero tan buena superviviente no habré sido si estoy aquí”.

De regreso al plató, le preguntan a Adara qué opina sobre la relación de Hugo e Ivana. “Estoy encantadísima, esto va viento en popa”. “Hugo está siendo muy buen superviviente, está viviendo el concurso y se está dejando llevar”, mencionó.

Luego pasaron unas imágenes de Rocío y Barranco, los dos tienen mucha complicidad. El extronista y la hija de Antonio David Flores miraron las estrellas juntos y jugaron a buscar figuras en el cielo. “A esa nube le veo cara y ojos”, ha comentado la joven. “Si hombre, si antes no reconocías ni a Ana María Aldón vas a ver ahora ojos y estrellas”, se ha reído el.

Gloria Camila opina desde el plató: “Son buenos amigos y los dos tienen pareja”. A lo que Jorge Javier le responde: “La frase de ‘Los dos tienen pareja’ no sirve en Mediaset”.

En el juego del líder en Supervivientes 2020, Albert Barranco se convierte en el concursante con mejor tiempo del primer grupo.

Ferre se convierte en el concursante con mejor tiempo del segundo grupo.

Supervivientes 2020: nueva organización de los equipos

Así quedó la reorganización de los equipos:

- Ferre es el nuevo Dios

- Ivana, líder de los mortales

- Jorge, líder de los siervos

Rocío habló con sus compañeros de su familia, su deseo de tener un bebé en el futuro y la relación que tiene con su madre.

Cristian Suescun le preguntó cuánto tiempo lleva sin hablarse con su madre. Rocío prefirió no entrar en detalles pero sí reconoció que está abierta a la reconciliación. “¿Algún día podrá cambiar la situación?”, le ha preguntado Cristian. “Claro, por supuesto, todo puede cambiar en la vida”, respondió ella.

Supervivientes 2020: los nuevos nominados

En las nominaciones, Cristian es el nominado del grupo de los siervos y Alejandro Reyes es nominado líder.

En el grupo de los mortales, Ana María es la nominada del grupo y Fani es elegida como líder.

Finalmente los espectadores decidieron que abandone el concurso Bea.

Supervivientes 2020: Bea es la primera eliminada del concurso

La primera en abandonar la Palapa fue Bea, que se fue con una sonrisa en el rostro, “Me voy a casa con mi madre”.

“Agradezco la súper experiencia, para mí dos semanas han sido suficiente. De lo único que me arrepiento es de haber sido tan cabezona y de no haber querido meter la cabeza en el mar. Por lo demás doy las gracias, estoy súper contenta y lo que yo necesitaba lo he conseguido. Esta noche espero que me pongan una hamburguesa muy grande, no lo sé. Estoy muy contenta Jorge”, fueron las palabras de despedida de la ganadora de ‘GH 17’.