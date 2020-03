¿Es un deber moral delatar a un miembro de la familia que es buscado por las autoridades para que así cese de cometer crímenes y no siga causando daño a personas inocentes? Este un dilema que tuvo que enfrentar–y resolver– David Kaczynski, hermano menor de Ted Kaczynski, un brillante estudiante de la Universidad Harvard, a quien profesaba admiración, lealtad y devoción. David no sabía que Ted era “Unabomber”, el terrorista anónimo que durante 17 años mató a 3 personas e hirió y mutiló a otras 23, con bombas fabricadas por él que enviaba por correo. Solo fue posible identificar y detener a “Unabomber” por la delación de su hermano David Kaczynski, probablemente la persona que más lo amaba sobre la tierra.

Dirigida y escrita por Mick Grogan, la docuserie Unabomber: En sus propias palabras (Netflix), además de ahondar en las motivaciones mentales del brillante matemático y sociópata Ted Kaczynski, relata cómo es que los agentes del FBI dieron con el terrorista más buscado de los Estados Unidos. “Unabomber” prometió a las autoridades que no mataría a nadie más si The New York Times y el The Washington Post publicaban un extenso manifiesto que había escrito. Cuando la esposa de David Kaczynski, Linda Patrik, leyó el texto, recordó pensamientos parecidos que había escuchado de boca de Ted. Luego David encontró en casa de su madre un texto muy parecido, que disipó todas las dudas. Su hermano Ted era “Unabomber”.

David Kaczynski relata en la docuserie que debía lealtad absoluta a su hermano Ted, pero también sabía que si no lo detenían “Unabomber” seguiría mutilando y matando a inocentes, y que incluso podría ser castigado con la pena de muerte. David perdió a un hermano, pero salvó muchas vidas.