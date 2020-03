The Last of Us tendrá serie en HBO a cargo del creador de Chernobyl [VIDEO]

The Last of Us, considerado por la crítica como el mejor juego de Play Station, tendrá una serie. Así lo anunció HBO a través de su cuenta oficial de Twitter.

En el video se puede ver el símbolo de las luciérnagas, grupo que conforman algunos de los sobrevivientes al virus Cordyceps, que transforma a los seres humanos en los peligrosos ‘chasqueadores’.

El director y escritor de The Last of Us, Neil Druckman, se encuentra trabajando con el creador de la miniserie Chernobyl, Craig Mazin, para llevar a las pantallas la adaptación del popular videojuego.

Anuncio de la serie The Last of Us

A pesar de que no se han revelado más detalles sobre la serie, como su historia y personajes, se cree que podría involucrar grandes viajes de los seres humanos para buscar provisiones.

En cuanto a los protagonistas, Ellie y Joel, es probable que hagan cameos. Esto se debe a que ambos serían protagonistas exclusivos de los videojuegos.

¿De qué trata The Last of Us?

The Last of Us es un videojuego de acción-aventura y supervivencia de terror desarrollado por la compañía estadounidense Naughty Dog y distribuido por Sony Computer Entertainment para la consola PlayStation 3 en 2013.

La trama describe las vivencias de Joel y Ellie, un par de supervivientes de una pandemia en Estados Unidos, que provoca la mutación de los seres humanos en criaturas caníbales. La segunda parte del videojuego será exclusiva para PS4 y será lanzada el 29 de mayo de 2020, esta entrega tendrá como protagonista Ellie, mientras que Joel tendrá apariciones esporádicas en la aventura.