Batman es uno de los personajes más emblemáticos de DC Comics, por lo que toda información nueva sobre la última adaptación a cargo de Matt Reeves se convierte rápidamente en noticia y tema de discusión para los fans.

Recientemente, el director compartió tres fotografías sobre el nuevo Batimovil que usará el ‘Hombre murciélago’, interpretado por Robert Pattinson. Si bien algunos aplaudieron el diseño menos exagerado del vehículo, otros lo convirtieron en motivo de broma a través de memes.

El Hombre Murciélago se lucirá sobre cuatro ruedas

En las imágenes, se observa cómo las asociaciones con la famosa franquicia Rápidos y furiosos estuvieron a la orden del día. Ciertamente, las luces rojas de la parte trasera del coche en ese ambiente urbano fueron razón más que suficiente para incluso apodar a la película como Bat and furious y Gotham drift.

Ciertamente, la revelación del nuevo aspecto de Batman así como la del Batimovil no ha dejado indiferente a nadie. Las expectativas altas no son exclusivas de los fans sino también de Robert Pattinson, quien es consciente que The Batman relanzará su carrera en la industria.

En las fotos originales se observa a Batman posando al lado del vehículo, cuyo diseño no tiene las dimensiones del visto en la trilogía de Christopher Nolan. En cambio, sí guarda mayor semejanza con el de la primera serie animada y el show de 1966.

Por el momento se desconoce cuál será la historia de la película, pero Colin Farrell, actor que interpreta al Pingüino, reveló que el guion es realmente hermoso, oscuro y conmovedor.