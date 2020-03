El universo cinematográfico de monstruos tiene grandes planes a futuro. Tras el éxito de El hombre invisible, Universal Studios tiene en la mira a Frankenstein, el icónico personaje creado por Mary Shelley que tampoco es ajeno al cine.

El CEO de la productora Blumhouse, Jason Blum, es uno de los fans de la novela clásica y ha expresado su deseo de realizar una nueva versión del monstruo, mientras participaba en el podcast The Evolution of Horror.

Frankenstein

“Me encantaría hacer Frankenstein. Le encargué a nuestros cineastas [...] y estoy esperando a la gran idea. Dios mío, es tan obvio. ¿Cómo no ha ocurrido antes? Me encantaría intentarlo”, fueron sus palabras para el medio.

Según el medio especializado WGTC, la casa productora ya le ha ofrecido a Tom Hardy el papel de Frankenstein, cuya nueva adaptación promete ser una película de terror lo más fiel posible a la historia original.

Cabe resaltar que Blumhouse Productions es la razón de los mayores éxitos del género de terror en los últimos años. Algunos de sus largometrajes más conocidos son Saw, Halloween, Insidious y Get Out.

¿Quién es Frankenstein?

Víctor Frankenstein es un científico obsesionado por conocer “los secretos del cielo y la tierra”. En su afán por desentrañar “la misteriosa alma del hombre”, crea un cuerpo a partir de cadáveres diseccionados. El experimento concluye con éxito cuando infunde una chispa eléctrica de vida al monstruo.