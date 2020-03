The Batman, película protagonizada por Robert Pattinson, comenzó su rodaje hace unas semanas. Tiempo que aprovecha el director Matt Reeves para mostrar poco a poco nuevos detalles de la película, gracias a las fotos del set de grabación.

La última publicación se centra en el coche de Batman, el famoso Batimóvil. Reeves usó su cuenta de Twitter para mostrar el vehículo que usará el Hombre Murciélago en la película.

PUEDES VER Batman: fanáticos del murciélago comparan al Batimóvil con los autos de F9

A pesar que las reacciones de los fanáticos son variadas, algunos creen que el diseño del Batimóvil es muy simple, mientras otros opinan que es parecido a los primeros modelos vistos en el cómic.

Sin embargo, pocos se han percatado que el diseño es parecido al de la portada de The Batman The New Adventures #408, publicado en 1987.

La sinopsis de esta historieta podría dar detalles importantes de la cinta, como la aparición de Jason Todd, el segundo Robin.

A continuación te brindamos la sinopsis del cómic: “Cuando Dick Grayson es herido por el Joker, Batman decide emprender en solitario la guerra contra el crimen. Pero, ¿cuánto durará esto, cuándo se encuentre con el niño huérfano de la calle Jason Todd en Did Robin Die Tonight?”.

Esto quiere decir que si Reeves ha tomado como referencia el cómic de 1987, Jason Todd podría aparecer como Robin y quizá en una secuela como Red Hodd, el segundo alter ego del personaje.

PUEDES VER The Last of Us tendrá serie en HBO a cargo del creador de Chernobyl [VIDEO]

¿Quién es Jason Todd?

Aparece en los cómics de Batman, publicados por DC Comics. Es el segundo personaje que asume el papel de Robin. Es asesinado por el Joker, pero resucita en el evento Crisis Infinitas, donde asume la identidad de Red Hood.