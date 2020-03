Esta mierda me supera: creadores desmienten que plagiaron final de Carrie [VIDEO]

I am not okay with this es la última serie de Netflix con Sophia Lillis como protagonista. En esta ocasión, la actriz dará vida a una adolescente con poderes telequinéticos tal como Carrie White, el icónico personaje del universo de Stephen King.

Los paralelismos con la clásica obra de terror no han dejado indiferente a nadie y hay quienes incluso tildan de plagio al show. Ante esto, los showrunners Jonathan Entwistle y Shawn Levy finalmente se pronunciaron al respecto en una entrevista para EW.

Entwistle señaló que si bien la escena de la protagonista cubierta de sangre en el baile del instituto recuerde a Carrie, no hay mayor similitud que la sangre y el baile: “Es ahí donde termina en lo que respecta a la historia y a lo que pasa”.

Además, aseguró que el final del personaje era el único posible. “Si ella no va a explotarse su propia cabeza, lo que pasa en el cómic, ¿qué otras opciones podemos tener con Syd? ¿Cuál es la iconografía de ese desenlace?”, cuestionó.

I Am Not Okay with This

“Hay ciertas cintas o referencias de las que hablamos cuando estamos desarrollando un guion, pero ni una vez [...] como cineasta he dicho: ‘Ahora vamos a hacer esta toma como esa otra en aquella película’. Sé que a la gente le costará creérselo, pero estas influencias tan fuertes son más implícitas e inconscientes que a propósito”, explica Levy.

En ese sentido, afirmó que Carrie nunca fue una referencia para el show, así como como tampoco El club de los cinco. "La verdadera influencia para el episodio de la detención es un episodio de la primera temporada de Dawson crece”, finalizó.