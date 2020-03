El ingreso de Johnny Depp a las películas de superhéroes podría estar más cerca que nunca. El portal We Got This Covered ha revelado que el actor está en la lista de Warner Bros como uno de los principales candidatos para encarnar a Joker en la trilogía de Matt Reeves.

Con Robert Pattinson como Batman, más de uno espera saber quién dará vida al Guasón. El último actor en interpretar el papel fue Joaquin Phoenix, quien consigió que la Academia le otorgara un Oscar 2020.

En la nueva versión del Caballero de la Noche, nuestro héroe se tendrá que enfrentar con varios villanos. Por el momento están confirmados en el elenco Paul Dano como el Acertijo, Colin Farell como el Pingüino y Zoe Kravitz como Gatúbela.

Mira a Robert Pattinson con el traje de Batman

Si bien en redes sociales los fans se preguntan si es necesaria o no la presencia del Joker, lo más probable es que su inclusión en la saga de Reeves se de en la segunda o tercera película.

Joker es el mayor antagonista de Batman y es un personaje que ha sido interpretado por grandes actores, los cuales han quedado en la memoria de los seguidores hasta hoy. Desde Jack Nicholson, pasando por la versión oscura de Heath Ledger, hasta llegar a otro más emocional como el Joaquin Phoenix, si se concreta la inclusión de Johnny Depp, ¿su actuación será aceptada por los fans?