¿Pega la vuelta? Henry Cavill, actor que se volvió famoso por interpretar a Superman en películas como El Hombre de Acero, Batman vs Superman y La Liga de la Justicia, volvería a enfundarse el traje del ‘último hijo de Krypton’ para Shazam 2, la nueva cinta de Warner Bros.

Así, Cavill deja atrás las especulaciones que lo habían vinculado con Marvel. Según el canal de YouTube The Quartering, el actor mantuvo diálogos con la casa productora de Kevin Feige para que sea el reemplazo de Hugh Jackman en el papel de Wolverine.

PUEDES VER: Pornhub estrenará su primer documental no pornográfico

The Quartering afirmó que el actual protagonista de la exitosa serie de Netflix The Witcher, sería el popular Lobezno en la secuela de Capitana Marvel, donde compartiría el estrellato junto a Brie Larson. Sin embargo, nueva información de parte del usuario especializado Mikey Sutton apuntaría al regreso de Cavill como Superman.

Mira aquí el tráiler de El Hombre de Acero:

El gran artífice del retorno sería nada más ni nada menos que Dwayne Johnson, quien será el protagonista de Black Adam, nueva cinta de DC. Según Sutton, ‘la Roca’ desea participar de un universo cinematográfica integrado y apunta a enfrentarse al Superman de Henry Cavill.

Mira aquí el tráiler de The Witcher:

Aún no existe la confirmación de una película en la que el actor británico de 36 años aparezca de nuevo como el Hombre de Acero. No obstante, Harim García, el productor de Black Adam, confesó en una entrevista reciente que no le cerraría las puertas a la posibilidad que ambos personajes compartan pantalla eventualmente.