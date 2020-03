El regreso de Brandon Routh como Superman en Crisis de Tierra Infinitas sorprendió a más de uno. Tras años de estar alejado de uno de los papeles más importantes de su carrera, el actor volvió a interpretar al Hombre de Acero en uno de los eventos más ambiciosos del DCEU.

Sin embargo, no pocas personas pasaron por alto que este distanciamiento podría deberse a razones mucho más fuertes que las profesionales. En una entrevista reciente, Routh confesó que luego de su participación en Superman Regresa, se sumió en una profunda tristeza.

En una charla en el podcast Inside of You, Brandon Routh trató de explicar la experiencia traumática que le significó no dar la talla la primera vez que usó el traje de Superman.

Superman Regresa no fue la favorita de la crítica y pudo apreciarse en los resultados de la taquilla. Esto hizo que una posible secuela se postergara indefinidamente, situación que sumergió a Routh en la incertidumbre y, eventualmente, en un cuadro de depresión.

Brandon Routh reveló en la entrevista que la cinta no tuvo los resultados que esperaba. “No hubo secuela, la película tuvo buenas críticas y a la gente le gustó, pero, ganó casi US$ 400 millones en todo el mundo pero no fue suficiente”, lamentó.

Asimismo, el actor agradeció a su esposa, Courtney Four, por acompañarlo durante su proceso. Según Routh, ella fue “su gran salvadora”.

Mira aquí el tráiler de Crisis en Tierras Infinitas:

Con su retorno como 'El último hijo de Krypton’ en el crossover de Crisis en Tierras Infinitas, Routh pudo aliviar la carga que arrastró desde Superman Regresa ya que fue muy bien recibida por sus seguidores.