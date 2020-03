Better Call Saul: el regreso de Hank Schrader no dejó cabos sueltos

Probablemente aún no se acostumbren a la nueva dosificación de episodios que ha propuesto Netflix para esta temporada de Better Call Saul, tener que esperar semana a semana para poder hilar la trama que nos tiene atrapados desde el 2015 es sin duda, una tortura. Pero ya hay nuevo capítulo y pasamos a desmenuzarlo.

The Guy For This es el tercer episodio de la quinta entrega. Este inicia con el caso de Jimmy McGill quien parece perder el control de la situación en el embrollo en el que se ha visto vinculado con los narcos. Tras el encuentro con Lalo Salamanca, el abogado recibe la orden de representar a Krazy-8 para sacarlo de prisión; lo que pone al abogado frente a frente con los agentes de la DEA Hank Schrader y Steve Gómez.

Por otro lado, Kim Wexler entra en conflicto por las obligaciones que tiene con su mayor cliente, Mesa Verde, quienes le obligan a dejar de lado la caridad que ofrece a los ciudadanos de Albuquerque para ejecutar un desarraigo y que continúen con el proyecto de la empresa bancaria. Ella intentará de todo para lograr su objetivo, sin embargo, nada resulta y parece que utilizará las estrategias de su ex compañero para resolver este asunto.

Todos estos inconvenientes y el regreso del cuñado de Walter White es lo que nos ha traído el nuevo capítulo de Better Call Saul, ahora queda seguir especulando acerca de lo que pueda pasar hasta el 10 de marzo cuando se retome la historia.