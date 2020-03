Las expectativas por la nueva película de Batman son muy altas. Los detalles de lo que será la entrega de la cinta protagonizada por Robert Pattinson vienen siendo revelados poco a poco y todo indica que Matt Reeves pretende trabajar en una trilogía del personaje.

Pues bien, hasta el momento se había confirmado que en la cinta se contaría con varios de los clásicos villanos de Ciudad Gótica, entre ellos: Gatúbela, Pingüino y Acertijo. Pero lo que causó un verdadero revuelo fue cuando anunciaron que el Joker también se uniría a la historia.

Sabemos que muchos esperaban que Joaquin Phoenix regresara al rol que le dio el Oscar a mejor actor, pero lo cierto es que su película no tiene ninguna relación con la de Matt Reeves, por lo que evidentemente no formará parte. Quien sí parece estar cerca de interpretar al popular villano es Ben Barnes, a quien se le recuerda por papeles como el príncipe Caspian en Las crónicas de Narnia o como Dorian, en El retrato de Dorian Grey.

Ben Barnes podría ser el nuevo Joker

Según el portal We Got This Covered, la estrella ha estado en conversaciones con la producción para convertirse en el Joker del próximo largometraje. De confirmarse la noticia estaría compartiendo créditos con Zöe Kravitz, Paul Dano y Collin Farrell. Toda una generación de personajes jóvenes que comenzarán esta nueva trilogía del ‘Caballero de la Noche’.

Dicha información aún no ha sido confirmada, pero se considera que Ben Barnes puede ser una buena elección para el papel e integrarse pronto al cast. Por el momento queda estar pendientes de los próximos anuncios que se realicen.