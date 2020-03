¿Iron Man regresa? Robert Downey Jr. es uno de los actores más queridos por fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), a pesar de que el personaje que interpretó por más de 10 años ya no esté en las futuras películas de la Casa de las Ideas.

Downey Jr. se puso en la piel de Tony Stark, el multimillonario filántropo conocido como Iron Man, quién en Avengers: Endgame se sacrificó para salvar el universo del malvado Thanos.

La muerte de Iron Man fue un fuerte golpe para los seguidores del UCM, que no esperaban que el héroe tomara esa dura decisión.

Esta sería la última aparición del personaje en las películas de Marvel. Es así que Robert Downey Jr. cerró con broche de oro su participación en el UCM.

La muerte de Iron Man

Sin embargo, se cree que aparezca en la película de Black Widow, en donde regresaría como un recuerdo de la espía rusa.

Para esto se reciclaría una escena de Iron Man 2, específicamente la secuencia en donde Stark y Romanoff se conocen.

¿Robert Downey Jr regresará al UCM?

En distintas oportunidades el actor ha declarado que no volvería con el papel que relanzó su carrera. No obstante, al parecer extraña ser uno de los líderes de Los Vengadores.

Según informa la página web We Got This Covered, Downey Jr. está en negociaciones para regresar al UCM, pero solo lo hará con una condición: que Gwyneth Paltrow también regrese como Pepper Potts.

El artista cree que este personaje es importante en la historia de Tony Stark, aunque se sabe que Paltrow ha declarado en diversos medios que no desea regresar a Marvel Studios, por lo que el regreso de Downey Jr. parece improbable.