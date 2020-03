Keanu Reeves regresaría como Constantine en el DCEU

Constantine, estrenada en 2005, fue para muchos fanáticos del personaje de DC Comics, una decepción. Una de las más fuertes críticas a la película es que abandonara los orígenes británicos del protagonista a favor de hacerlo estadounidense.

Los puntos positivos fueron la participación de Peter Stormare y Tilda Swinton como Lucifer y Gabriel, respectivamente; así como los efectos visuales.

Sin embargo, a pesar de las críticas, Constantine se ha convertido en una película de culto para algunos espectadores que admiran a Keanu Reeves.

Constantine - tráiler

Es así que Reeves volvería al papel del cazador de demomios. Así lo informa la web We Got This Covered, que indican que Warner Bros planea traer a John Constantine al DCEU.

El actor no sería el único en los planes de la compañía, ya que Tilda Swinton también estaría en conversaciones para regresar a la franquicia

Con respecto a la trama de la cinta, esta contaría cómo Gabriel desea vengarse de Constantine por lo que le hizo en la primera película.

Si recuerdas, al final de la cinta de 2005 se pudo ver al héroe manipulando a Gabriel para que perdiera su protección divina, permitiendo que Lucifer quemara sus alas y la hiciera mortal.

Aparentemente, en esta nueva película se la verá tratando de recuperar sus habilidades divinas y vencer al héroe, lo que haría de la cinta una secuela.

Otra de las opciones sería un reinicio para el personaje, que lo haría más fiel al cómic. Esto quiere decir que Constantine será británico y con cabello rubio, tal como se vio en la serie emitida en 2014 y cancelada después de 13 episodios.