Cuando la saga de Harry Potter llegó a su fin en el 2011, muchos imaginaron que no se sabría más del universo mágico de J.K. Rowling. Hoy se conoce que la autora continuó publicando textos y creó un spin off basada en Newt Scamander, titulada Animales fantásticos y dónde encontrarlos.

Pero, a pesar del éxito de las nuevas creaciones de la exitosa escritora, los fanáticos de la franquicia todavía no logran olvidar las grandes aventuras de Harry, Ron y Hermione, y albergaban las esperanzas de volverlos a ver nuevamente en alguna secuela, así tengan que esperar muchos años más.

Lamentablemente, para quienes aún guardan dichas esperanzas, Daniel Radcliffe se ha referido en una entrevista con Variety sobre la posibilidad de volver a interpretar al mago más querido de todos con muy malas noticias.

"No lo creo. No me gusta decir que no a las cosas, pero no es algo que me apresure a hacer. Siento que esas películas han avanzado y que están bien sin nosotros. Estoy feliz de mantenerlo así. Me gusta cómo es mi vida ahora. No digo que nunca regrese a ninguna franquicia, pero me gusta la flexibilidad que tengo con mi carrera ahora. Y no quiero entrar en una situación en la que me inscribí en una serie con años de anticipación ", expresó.

Esto le puede haber roto el corazón a muchos de sus seguidores, por no decir que a todos, sin embargo los motivos que expone el actor son bastante razonables y se debe entender que todos deben cerrar ciclos, incluso él.