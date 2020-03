The Falcon and the Winter Soldier: filtran escena de acción con U.S. Agent [FOTOS]

La Fase 4 del universo cinematográfico de Marvel tiene muchas sorpresas para sus fans, luego de anunciar nuevos proyectos que darán rumbo a la franquicia tras los sucesos de Avengers: endgame.

El último adelanto que la compañía lanzó en el Superbowl 2020 ofreció un rápido vistazo a The Falcon and the Winter Soldier, la serie que se estrenará en Disney Plus.

El show ahondará en el legado del Capitán América y estará protagonizado por Falcon (Anthony Mackie) y el Soldado de invierno (Sebastian Stan). Si bien se desconoce mayor información sobre la historia, el rodaje del set ha dejado al descubierto nuevos detalles.

A través de Twitter, la cuenta oficial de Tally and I’m not here to make friends compartió dos fotos de las grabaciones, cuestionando quién es el sujeto usando el traje y el escudo del primer vengador.

Fotos de The Falcon and the Winter Soldier

El fandom ya empezó a especular la identidad del personaje en las redes sociales. Todo parece indicar que se trata de John Walker, también conocido como U.S. Agent, un supervillano patriota que luego se convirtió en un aliado de los Vengadores.

En cuanto al desarrollo de la serie, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, se mostró muy entusiasta. “Tienen mucha química. Verán mucho más de esta y aprenderán mucho más sobre ellos”, declaró a The Hollywood Reporter.

The Falcon and the Winter Soldier empezó su rodaje en octubre del 2019 y tiene planeado su estreno a mediados de agosto por Disney Plus. ¿Te las piensas perder?