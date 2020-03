Carnage: posible spin-off sería de terror con clasificación R [VIDEO]

Venom es una de las personalidades más poderosas en Marvel Comics, debido a su brutalidad y fuerza. Sin embargo, el simbionte no sería el único de su especie, así lo dio a conocer la primera película en solitario del personaje.

La cinta, protagonizada por Tom Hardy, fue un éxito en taquilla, por lo que la llegada de una secuela solo era cuestión de tiempo. En cambio, lo que sí sorprendió a los fans es el rol que tendrá Carnage en la segunda parte como el principal antagonista.

El villano, también conocido como Matanza, ha despertado el interés de todo el público por su conocido nivel de violencia en los tebeos. Por esto, esperan que el enfrentamiento de ambas criaturas en Venom 2 supere las expectativas y marque un precedente en el cine de acción.

Por su parte, Sony también ha reconocido el potencial de Carnage, interpretado por Woody Harrelson. Según We Got This Covered, la compañía incluso tendría planeado realizar un spin-off del personaje.

Venom

En caso de volverse una realidad, la película exploraría la retorcida psicología y motivaciones de Cletus Kasady, por lo que ameritaría que tenga un tono terrorífico y la clasificación R.

¿Quién es Carnage?

Carnage es un simbionte que salió de Venom (motivo por el cuál se le considera por muchas personas como su ‘hijo’) mientras estaba en una celda y que no encontró un huésped tan loco, psicópata y asesino parecido a él que Cletus Kasady, su compañero de cuarto en la prisión.