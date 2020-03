Netflix: ¿Por qué ‘La tumba de las luciérnagas’ no llegaría al popular servicio? [VIDEO]

Tras la noticia de que varias películas del Studio Ghibli serían parte del catálogo de Netflix, millones de amantes del cine y del anime no dudaron en celebrar a través de sus redes sociales.

Sin embargo, todo indica que solo una cinta no será parte de este ingreso. Nos referimos a La tumba de las luciérnagas, popular historia dirigida por Isao Takahata.

¿Por qué La tumba de las luciérnagas no está en Netflix?

Cuando Ghibli dio la distribución de sus obras a Disney, los derechos de Hotaru no Haka no eran parte de Tokuma Shoten, antigua matriz del estudio de animación liderada por Hayao Miyazaki, sino de la editorial nipona Shinchosha, que publicó el cuento en el que se basó La tumba de las luciérnagas. Por ese motivo, la compañía americana no pudo hacerse con ella. Sin embargo, Disney Japón si tiene los derechos de la obra, así como de Puedo escuchar el mar (Ocean Waves).

Si bien la película es una de las más queridas por los fans del estudio de animación, en su estreno solo logró recaudar US$ 516,962, frente a los US$ 45.1 millones de Mi Vecino Totoro, la cual llegó los cines en el mismo año.

La tumba de las luciérnagas de Isao Takahata - Fuente: Studio Ghibli

Estrenada en 1988, la cinta retrata los horrores de la bomba atómica en Japón desde la mirada de un adolescente, Seita, y su pequeña hermana Setsuko. Si bien llegó a las salas de cine hace 32 años, es considera una de las más importantes y queridas del Studio Ghibli.

Studio Ghibli en Netflix: estrenos para marzo

Estas son la película que podremos ver desde el 1 de marzo del 2020

Nausicaä del Valle del Viento (1984)

La princesa Mononoke (1997)

Mis vecinos los Yamada (1999)

El viaje de Chihiro (2001)