Joaquin Phoenix es el actor del momento. Después de ganar el Oscar 2020 como mejor actor, el interprete tiene planeado enfocarse en otros proyectos y dejar de lado a Joker.

Según informa la web We Got This Covered, el estudio Universal se encuentra trabajando en una adaptación de la novela escrita por Robert Louis Stevenson: El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, y Phoenix sería el actor que desean para el papel protagónico.

La última aparición en el cine de Jekyll y Hyde fue en la película La Momia, de 2017. En aquella ocasión ambos personajes fueron interpretados por Russell Crowe.

La cinta lo estableció como un personaje similar a Nick Fury, quien uniría a los monstruos en las próximas entregas. Sin embargo, con el Dark Universe cancelado, ya no veremos a Crowe repetir el papel.

Ahora Phoenix parece ser la mejor opción para Universal. Sin embargo, no se sabe si el actor estará interesado en aceptar el papel doble.

Aunque Universal es conocida por captar grandes estrellas para sus producciones, por lo que existen posibilidades que Joaquin Phoenix sea parte de la película.

¿Qué pasará con el Dark Universe?

Después que Universal dejara los planes que tenía con Dark Universe, el cual sería un universo compartido por los monstruos clásicos del cine, el estudio replantaría la fórmula al sacar películas independientes de las criaturas.