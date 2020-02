Frank Castle es una de las personalidades más poderosas de Marvel Comics. Su fama le precede y no hay criminal que no titubee al pronunciar su nombre. Su popularidad es tal que ya fue adaptado a la pantalla grande en tres ocasiones y todas con un rostro diferente.

En 2017, Marvel lanzó The Punisher, una serie exclusiva para Netflix que cautivó a su legión de seguidores por su alto nivel de violencia y la potente actuación de su protagonista, Jon Bernthal. Uno de estos fans es el co-guionista de The raid, Adam G. Simon, quien propuso una nueva película a la compañía hace años.

Por desgracia para los fanáticos, el proyecto nunca se concretó pero ahora podemos conocer cómo el escritor habría introducido al personaje al Universo Cinematográfico de Marvel.

“Encontramos a Frank Castle cuando lo dejamos al final de la serie, sólo que ahora completamente consciente de la amenaza que los superhéroes y villanos representan para la humanidad. Entonces, Frank tiene que eliminar a la persona que comenzó todo, Nick Fury", reveló Simon para Comicbook.

The Punisher fue cancelada por Netflix tras dos temporadas. Foto: Difusión

Por su parte, el portal We Got This Covered informó que Marvel Studios tendría planeado la integración de sus personajes desarrollados por separado en Netflix. Además de Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist y Luke Cage, Punisher sería uno de ellos, pero se desconoce si sería para todos los mencionados..

¿De qué trata The Punisher?

La serie comienza exactamente después de la venganza satisfecha por todos los responsables de la muerte de su mujer y sus hijos. Frank Castle (Jon Bernthal) descubre una conspiración que recorre lo más bajo y profundo del mundo criminal de Nueva York.