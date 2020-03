Luis Alfonso Mendoza: Mario Castañeda envía emotivo mensaje tras la muerte de la voz de Gohan

Luis Alfonso Mendoza, actor de doblaje, fue asesinado el sábado 29 de febrero junto a su esposa cuando transitaba por una calle ubicada en la localidad de Portales, Ciudad de México.

La noticia generó sorpresa y tristeza entre el fandom del anime, ya que Mendoza es recordado por ser la voz de Gohan en Dragon Ball Z y Super.

Miles de personas expresaron su sentir en las redes sociales y Mario Castañeda, voz de Goku en Latinoamérica, no dudó en sumarse a la ola de mensajes de afecto.

“Apenas hace un par de días nos reíamos con mi look de náufrago, y hoy ya no estás Luis Alfonso. ¡Qué alguien me lo explique! Afortunadamente te quedas en el corazón con tu risa y tus bromas y los recuerdos de tantos años... Ayer fue un día triste”, señaló el conocido intérprete.

Luis Alfonso Mendoza es recordado en el mundo del doblaje por ser la voz del Conde Pátula, Leonardo de las Tortugas Ninja, Daniel Larusso de Karate Kid y Carlton Banks en el Príncipe del Rap.

Según las primeras personas, el actor de 55 años murió en una balacera en dónde también perdieron la vida su esposa Lourdes Adame y su cuñado.

Según el reporte del diario Milenio, el hecho ocurrió por el litigio de un inmueble. “En el lugar, vive un señor y le rentaba una parte a unos señores como para actividades artísticas, al parecer ya se querían quedar y tenían la disputa por el inmueble”, comentó un vecino de la zona al reconocido medio mexicano.