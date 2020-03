El universo de J. K. Rowling no deja de encantar a sus miles de fans. Luego de las primeras ocho películas, la franquicia supo revitalizarse tras la partida de Daniel Radcliffe como Harry Potter. Entonces, entró Eddie Redmayne como su reemplazo y dio pie a una aventura diferente pero igual de mágica: Animales fantásticos y dónde encontrarlos.

La nueva historia se remonta setenta años antes de La piedra filosofal expandiendo más la mitología, pero aún hay muchos fanáticos ansiosos por ver el futuro del niño que sobrevivió en The Cursed Child, la secuela con la que Warner tiene planeado traer de vuelta al elenco original.

“No me gusta decir que no a las cosas, pero no es algo por lo que me apresuro a hacer. Siento que esas películas han avanzado y están bien sin nosotros”, declaró Radcliffe cuando le preguntaron si volvería en una futura entrega.

Tras estas palabras, el actor dejó claro que está contento con su vida tal como está y no tiene prisa con volver a la franquicia. "Me gusta la flexibilidad que tengo con mi carrera ahora”, finalizó.

¿De qué trata Animales Fantásticos?

En 1926, el mago experto en zoología, Newt Scamander, hace una breve parada en Nueva York mientras viaja catalogando y capturando criaturas mágicas por el mundo.

Nadie esperaba que Jacob, un humano corriente, provoque por error que las criaturas escapen y se oculten por la ciudad. Scamander tendrá que atraparlas de nuevo, antes de que causen problemas.