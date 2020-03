The Falcon and The Winter Soldier, es una de las series del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) en estrenarse en Disney Plus, la nueva plataforma de streaming.

La producción contará los eventos que ocurren después del final de Avengers: Endgame y cómo el Gobierno de Estados Unidos está en la búsqueda del reemplazo del Capitán América.

A pesar que al final de la última película de la Fase 3 se pudo ver que Steve Rogers le entregaba el escudo a Sam Wilson, este no sería el sucesor.

El elegido es John Walker, interpretado por Wyatt Russell, personaje que alguna vez tomó el manto del Capitán América en los cómics y luego cambió su identidad por el de U.S. Agent.

En enero se filtró una fotografía que mostraba como a Russell con el traje de barras y estrellas, pero ahora se lanzó un afiche ficticio; donde el gobierno estadounidense presenta a John Walker de manera oficial.

La frase dentro de la propaganda indica lo siguiente: “El Capitán está de regreso”. La imagen fue compartida por la cuenta de Instagram, Atlanta Filming.

¿Quién es el U.S. Agent?

John Walker es el verdadero nombre del antihéroe, quien obtuvo sus habilidades gracias los extraños tratamientos que recibió por parte de Power Broker, un misterioso personaje que le daba poderes a distintas personas.

Poderes y Habilidades

U.S. Agent tiene reflejos, fuerza, resistencia y agilidad superhumana. Su velocidad y equilibrio son llevados al límite.

Además, es un experto en combate cuerpo a cuerpo y especialista en el uso del escudo, como el Capitán América. Su maestro fue Taskmaster.