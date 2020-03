La franquicia de La guerra de las galaxias es una de las más longevas en el cine. Desde el estreno de Una nueva esperanza en 1977, creó una legión de fieles seguidores y una mitología que no termina de crecer hasta nuestros días.

Ciertamente, las secuelas que llegaron tras la trilogía original nunca convencieron a los fans, pero The rise of Skywalker fue la entrega con la que la saga tocó fondo. No solo fue una decepción en taquilla, sino que también obtuvo la calificación más baja de todas las películas.

Para el guionista de Volver al futuro, Bob Gale, el rechazo unánime a los últimos episodios de la franquicia es el claro ejemplo de por qué no tocar cintas que fueron consideradas clásicos en su tiempo.

“Ya hemos visto las películas de Star Wars y Luke Skywalker es un hombre viejo. Eso puede ser un poco doloroso, ¿verdad?”, cuestionó en una entrevista para BBC.

Star Wars: The Rise of Skywalker es la película con la peor calificación

Tras esto, el escritor reflexionó que muchos estudios han regresado a la fuente de algunas de sus franquicias demasiadas veces y el público reclama justamente que estropearon su recuerdos de infancia, dejando en claro que el legado es lo que está en riesgo de arruinarse irremediablemente.

En ese sentido, aclaró que no tiene planeado un remake de Back to the future, porque sería el equivalente a vender a un hijo. “No queremos arruinar la infancia de nadie, por lo que hacer un musical fue la manera perfecta de darle al público más Volver al Futuro sin estropear lo que sucedió antes”, explicó.