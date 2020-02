“Haz el amor y no la guerra”, esas son las palabras que acompañan las fotografías publicadas por la intérprete de Wonder Woman que han enloquecido a todos los seguidores de Marvel y DC. ¿Por qué? Pues en las instantáneas se la puede ver junto con Capitana Marvel.

Ya es conocida la rivalidad entre los fanáticos de ambas compañías. De hecho, esto sucede desde que los superhéroes solo habitaban en las historietas. Pero con la llegada del universo cinematográfico y el posicionamiento en las redes sociales, esta se ha incrementado considerablemente.

Desde que ambos personajes aparecieron en escena, fueron comparados constantemente, debido a ser las primeras mujeres que protagonizaban filmes en solitario y haber permanecido mucho tiempo invisibilizadas.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Gal Gadot y Brie Larson se respaldan. En 2019, durante una entrevista con Marie Claire, la ganadora del Oscar por La Habitación comentó que lloró al ver la sociedad matriarcal retratada en Mujer Maravilla.

“Es muy interesante, ya que no es algo en lo que pensé hasta que estuve en el cine viendo Mujer Maravilla. A los dos minutos ya estaba llorando y pensé: “¿Por qué lloro tanto por esto?” Pero fue ver a todas estas mujeres guerreras que eran tan autosuficientes. Eso no era algo con lo que me identificara mientras crecía, mi héroe era Indiana Jones. Tener la oportunidad de ser un ejemplo de esto es poderoso y emocionante”, comentó Larson.