Train to Busan 2: las 5 preguntas que se espera que responda Península

Este año regresa lo mejor del terror coreano a las salas de cine y todo indica que el seguimiento de Train to Busan, la cinta de acción y zombies del 2016, llegará a los cines este verano con la misión de responder muchos pendientes de la entrega anterior.

Dicho todo esto, cabe indicar que el director de Península ha dicho que si bien la película se mantendrá en el mismo universo, no será exactamente una continuación del primer filme.

Lo que no podemos olvidar es que en la entrega anterior quedaron varios pendientes por ser resueltos, y obviamente los seguidores están esperando respuestas. Aquí una lista con las cinco preguntas que la nueva película debería responder para poder encajar como se debe en el universo de Train to Busan.

Los orígenes del brote

Una de las primeras cosas que Península debería abordar es cómo comenzó el brote de zombis. No obtenemos demasiada información sobre el origen de la epidemia, aparte de una mención de una fuga en una planta química y luego una breve llamada telefónica entre Seok-Woo y uno de sus compañeros de trabajo en Train To Busan , donde el empleado mencionó que su compañía tuvo la culpa después de salvar a una compañía biológica de la bancarrota.

Cómo se extendió el brote en la península de Corea

Ya que han pasado cuatro años, se espera que nos ofrezcan algunas respuestas más sobre lo que realmente está sucediendo. En el tiempo transcurrido desde los eventos de la primera película, toda la península coreana ha sido desconectada del mundo exterior. Aquí hay algunas preguntas para reflexionar, por ejemplo, cómo se propagó el brote en toda la región, si los gobiernos de la región pudieron evitar que el brote de zombis se extendiera a otros países, y cuánto tiempo llevó aislar a Corea del resto de la civilización.

Cómo los nuevos personajes se unirán a la trama

Se conoce que en lugar de retomar la película justo después de los eventos de Train To Busan , Peninsula se desarrollará con personajes completamente nuevos, que cuentan una historia diferente en el mismo mundo. En este momento, no sabemos mucho sobre el protagonista de la película, Jung-seok, o si tiene alguna relación con alguno de los personajes de la primera película, pero sería interesante ver si alguien de Train To Busan muestra arriba en algún momento.

Se mantendrá la crítica social

Uno de los mejores aspectos de Train To Busan fue la crítica social que mostraba. Al tocar temas como la desigualdad de la riqueza, la guerra de clases y la naturaleza fortuita de algunos círculos del mercado financiero, estos problemas que afectan al mundo real a veces tomaron una gran parte del público que los zombis hicieron con sus víctimas en la película. Un personaje en particular, Yon-suk (Kim Eui-sung), es esencialmente la encarnación del 1 % y sus acciones condenan a todas las personas en el tren a lo largo de la película.

Los zombis y todo sobre ellos

Los zombies en Train To Busan son de los mejores que se han visto en años, principalmente porque encarnaban muchas de las características de los diferentes tipos de zombies del cine. Había zombis llenos de ira que se precipitaban hacia la parte delantera del tren como vimos en 28 días después, y había un comportamiento zombie lento, casi inactivo, como lo verías en la antología Dead de George A. Romero . Y si bien la mayoría de las películas te dan una u otra variante, Train To Busan le dio al público ambos tipos, lo que hizo algunas escenas muy inteligentes (especialmente cuando los sobrevivientes tuvieron que escabullirse de los zombis mientras el tren aceleraba por los túneles).