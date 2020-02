Netflix: ¡Atención! series y películas que serán eliminadas en marzo de 2020 [VIDEO]

Como todos los meses, Netflix renueva su lista de contenido, algo que quizás no le gusta a sus usuarios, pero que permite la llegada de nuevos títulos al servicio de streaming.

Desde Monsters University hasta Unbreakable, son varias las series y películas que abandonan Netflix en marzo de 2020. Drama, comedia y tramas infantiles, esta es la lista de contenido eliminado para España y Latinoamérica.

Si bien hay títulos que se retiran de la plataforma, recuerde que hay nuevas series y películas que llegan en marzo de 2020 a Netflix para el disfrute de los usuarios. Élite temporada 3 y los nuevos capítulos de Ozark son parte de este grupo.

Series y películas que saldrán de Netflix Latinoamérica en marzo del 2020

1 de marzo

Pumping Iron

The Mind of a Chef

Blue Mountain State: The Rise of Thadland

Hot Bot

High School of the Dead

72 Dangerous Animals: Australia

Figaro Pho

Monsters University

Nise - The Heart of Madness

Revelations

Ugly

Sustainable

Hans Zimmer - Live in Prague

Deathgrip

Ultimate Spider-Man

Unbreakable

Brave

Topa en Junior Express: ¿A qué estación vamos?

Sydney White

Tip the Mouse

Touched with Fire

Velvet

Odile

Property Brothers

High School of the Dead. OVA

Monster House

Big Hero 6

La delgada línea amarilla

The Physician

Live and Maddie

Sex and the City: The Movie

Brain Games

A Cinderella Story

A Perfect Murder

Getaway

Mad Max

Justice League: Cosmic Clash

Big Daddy

Alice in Wonderland

Lost in Space

Django Unchained

The Fugitive

The Amazing Spider-Man

US Marshals

Wild Hearts Can’t Be Broken

Seven Years in Tibet

Son of the Mask

Signs

Seabiscuit

Bad Boys

Mean Girls

School of Rock

Area 51

Series y películas que saldrán de Netflix España en marzo del 2020

Por Grace (1/3)

Pioneros del cine afroamericano (1/3)

Danny Says (1/3)

Perdiendo el norte (5/3)

Como Dios (5/3)

Acero puro (5/3)

It (6/3)

Nuestro planeta (7/3)

Metallica: Some Kind of Monster (9/3)

Huntik (17/3)

SamSam (17/3)

Los superminihéroes (17/3)

Titeuf’ (17/3)

The Garfield Show (17/3)

Las aventuras de Tintín (17/3)

Mary Portas: Secret Shopper (22/3)

¿Falsificación o fortuna? (22/3)

Love your garden (22/3)

Big Dreams, Small Spaces (22/3)

Crossing Lines (23/3)