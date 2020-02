El Festival de Cannes, el evento de cine más importante de Europa, corre peligro. Mientras el coronavirus se esparce con velocidad por Francia, la región de Cannes ya presentó a su primera persona contagiada, según confirmó Christian Estrosi, Alcalde de Niza.

Si bien se prevé que Cannes tenga lugar entre el 12 y el 23 de mayo, existen posibilidades de que el COVID-19 siga avanzando o pueda ser controlado por el gobierno francés.

En comunicación con el medio especializado Variety, un portavoz del Festival mencionó que acatarán todas las políticas de seguridad que dicten “autoridades públicas, en particular el Estado y la ciudad de Cannes”.

Por el momento, la organización del Festival de Cannes seguirá trabajando para que la edición de este año se dé en las condiciones necesarias en caso no sea cancelado por entes gubernamentales.

A pesar de que se trata de un hecho con impacto altísimo, no es el primer caso en que el coronavirus afecta la industria del cine. Películas como No Time to Die o Sonic: the Hedgehog cancelaron sus presentaciones en salas chinas. Asimismo, la grabación de Misión Imposible 7 en Italia fue suspendida.

Debido a la rápida propagación del virus, el gobierno galo ha decidido anular cualquier evento que congregue a más de 5000 personas en cualquier lugar cerrado y algunos al aire libre, como la media maratón de París a realizarse este domingo.