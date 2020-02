El cineasta Rian Johnson logró un gran acierto en la taquilla internacional al juntar grandes nombres de Hollywood en una sola película: Knives Out.

Con Daniel Craig, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis entre otros en el reparto oficial, se ha confirmado que la película tendrá una segunda parte, pero quien no estará como protagonista será Chris Evans.

En una entrevista para The Hollywood Reporter, Johnson dijo que Knives Out 2 tendrá un nuevo comienzo y que posiblemente no contará con la presencia de varios actores de la primera cinta. “Piense en ello como otra novela de Agatha Christie. Entonces, una ubicación completamente nueva, un elenco completamente nuevo, habrá que renovarnos”, mencionó.

En otro momento, Rian Johnson habló sobre la continuidad de Evans en la historia e indicó que, si bien puede que no esté en la nueva película, deja la puerta abierta para trabajar juntos en un próximo proyecto.

“Cuando fuimos y cenamos juntos por primera vez, nos conectamos, hablamos sobre el proyecto y, ya sabes, esos son los momentos en los que estás un poco nervioso, pero las cosas finalmente salieron bien", explicó el cineasta. “Fue muy emocionante escuchar su opinión y su visión de la cinta", indicó Johnson.

Knives Out es un misterio por resolver. Con una reunión familiar en curso, todo termina mal después de que el patriarca es encontrado muerto. Un detective, Daniel Craig, decide investigar el hecho y a cada uno de los asistentes a la cena.