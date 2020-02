Durante mucho tiempo, su primera versión fue recordada solo por haber sido una de las primeras películas en las que participó Jack Nicholson, pero todo cambió cuando en 1982 se estrenó ‘Little Shop of Horrors’, un musical basado en la película que conquistó New York.

Su regreso fue tan exitoso que se decidió hacer una nueva película que llegó a los cines cuatro años después. Titulada la La tienda de los horrores, la adaptación del musical selló su retorno con Rick Moranis como un antológico Seymour Krelborn y Steve Martin en el papel del dentista que tiene loca a Audrey, interpretada por Ellen Greene.

Ahora toca renovarse y, aunque el filme de 1986 sigue siendo considerado de culto, en Warner Bros llevan años dándole vueltas a un posible remake del que, hasta el momento, solo existen rumores.

Pero hay nueva información, y es que según el portal Fotogramas, Chris Evans estaría en conversaciones con la compañía para encarnar a Orin Scrivello, el malvado dentista del largometraje. El guión estaría a cargo de Matthew Robinson y la dirección la tendría Greg Berlanti. Por el momento esto es lo que se sabe de este remake que sin duda, es muy esperado por los cinéfilos.