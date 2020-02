Los zombies no pasan de moda. Una de las películas surcoreanas más esperadas del 2020 está por llegar a los cines y el director Yeon Sang-ho no deja de alzar el hype de los fans con avances e imágenes de Train to Busan: Península.

A través de las redes sociales, se compartieron dos nuevos pósters oficiales de la nueva cinta de muertos vivientes que prometen expandir más su terrorífico universo.

¿De qué tratará? Ambientada cuatro años después de los sucesos ocurridos en la película original, volverá a describir la consecuencias del mismo virus zombie. La mayor diferencia entre ambas será que esta vez el foco se expandirá a toda la península coreana.

Si bien fans de la historia esperan ver esta nueva entrega, se sabe que el segundo episodio no tendrá a ningún miembro del primer reparto, porque no se tratará de una continuación directa.

“Península no es una secuela de Train to Busan, porque no continúa la historia, pero ocurre en el mismo universo”, aclaró el director y guionista de la película, Yeon Sang-ho.

El nuevo elenco estará conformado por Kang Dong-won, Lee Jung-hyun, Kim Min-jae, Kwon Hae-hyo, , Ku-hwan, Kim Do-yun, Ire y Lee Ye-won, entre otras estrellas.

Se estima que el estreno de ‘Train to Busan 2’ sea este año. Algunos informes sugieren que el estreno en Corea del Sur podría ser el 12 de agosto de este año.

¿Qué pasó en Train to Busan 1?

Sok Woo viaja con su hija Soo Ahn en un tren que va desde Seúl hasta Busan y que une los 442 km que separan las dos ciudades. Allí también viaja un equipo de béisbol, dos hermanas ancianas, un vagabundo aterrorizado y un matrimonio a punto de tener un bebé. Nadie esperaba que la infección virus los tomaría por sorpresa en pleno viaje.