En la Gala 2 de Supervivientes 2020 vino recargada novedades. La tormenta que azota a Honduras obligó a evacuar a los participantes y equipo técnico hacia Cayo Menor, un lugar más seguro.

En el plató del programa de Telecinco se hizo un recuento de lo sucedido en la semana: las nuevas peleas, el nuevo ‘romance’ entre Hugo e Ivana y los muchos momentos de tensión. Con los habituales invitados se discutía lo visto en las imágenes.

Supervivientes 2020: todos tuvieron que ser evacuados a Cayo Menor por alerta roja meteorológica

Al comenzar la gala, Lara Álvarez informaba cómo estaba la situación en Honduras: “Tenemos olas de más de cinco metros y viento de 45 kilómetros por hora. El mar ha invadido totalmente la playa”, relataba.

“Tanto los supervivientes como los miembros del equipo están a salvo. Nunca se les podría en peligro”, agregó para calmar a todos.

Supervivientes 2020: campamento de emergencia ‘Dios y mortales’

José Antonio, Ana María Aldón, Jorge Pérez, Bea y Fani fueron los más asustados con la tormenta. Sin embargo, Alejandro nunca perdió el ánimo.

Supervivientes 2020: campamento de emergencia de los siervos

Los integrantes de este grupo no la estaban pasando tan bien, a excepción de Rocío Flores, quien mencionó “Ha sido muy duro pero muy guay”.

El programa lanza una pregunta para que el público vote: ¿Quieren que les demos a los supervivientes sacos de dormir para resistir el temporal? Los supervivientes se encontraron en la Palapa.

Supervivientes 2020: ¿Tendrá futuro esta nueva pareja del reality?

Los protagonistas del sonado 'nuevo romance’ se sinceraban ante un Jorge Javier Vázquez entusiasmado.

“Al principio venía un poco desconfiada y, la verdad, después descubrí una persona increíble desde el momento que pudimos charlar un rato. Estuvo siempre pendiente de mí y ayudándome… es un tío increíble. Y bueno, una cosa lleva a la otra, todavía falta mucho”, comentaba Ivana.

A lo que Hugo mencionó: “Soy una persona bastante introvertida y tiendo a ser muy selectivo con mis amistades y las chicas con las que estoy. Cuando me abro soy como me ves ahora”.

Ante lo comentarios de José Antonio Avilés, Ivana le dijo enojada: “Déjame vivir mi concurso como me da la gana. Si a mí me da la gana enamorarme, pelearme o lo que me de la gana a ti no te interesa porque no estamos en ‘Viva la vida’, ¿me escuchaste?”.

Se mostraron imágenes de Ivana y Hugo en situaciones muy cariñosas y comprometedoras. El presentador del programa, Jorge Javier bromea con la pareja sobre las escenas vistas y su supuesto romance.

A lo que Ivana respondió: “Una cosa llevó a la otra”. Por su parte Hugo mencionó que Ivana “le encanta”.

“Era muy previsible todo”, señaló Elena, exsuegra de Hugo. Esta frase ocasionó un enfrentamiento entre Hugo y Elena en la Palapa, quienes frente a todos sus compañeros empezaron a discutir y a levantarse la voz.

En el plató del programa, los familiares opinan acerca de la ‘nueva pareja’ de Supervivientes 2020.

Bruno, hermano de Hugo mencionó que está contento por su hermano. “Que la relación dure lo que tenga que durar. Mientras esté bien él me da igual si es un momento o dos semanas”.

Claudia, prima de Ivana señala “Ella se está divirtiendo y dejando llevar. Es fundamental que disfrute todo lo que va a vivir”. “Espero que la relación dure si realmente está enamorándose”.

Supervivientes 2020: interminables peleas entre Yiya y Rocío

Yiya le espeta a Rocío frases como “Eres muy sibilina”, “Tú consideras que somos unos apestados porque tú perteneces a una familia superior” o “Se cree que es la estrella polar”. Rocío sufre un bajón y se aleja de sus compañeros para llorar a solas.

Yiya vuelve a arremeter contra Rocío: “La he llamado morsa porque se pasa el día flotando por la vida”.

Cuando llegó el momento de saber qué concursante se quedaba, los espectadores decidieron que Jose Antonio se quede.

Yiya y Vicky son expulsadas y tendrán que trasladarse a sobrevivir a la Playa Desvalida.

Regresando a Hugo y Elena, el Dios de la isla de la semana pasada la manda a la playa de los SIERVOS sin opción de ser MORTAL.

En el plató, Adara se queda atónita con la decisión de Hugo y dice: “Ha sido muy cruel”. Luego arremetió contra el hermano de Hugo y lo llamó ‘machista’.

Supervivientes 2020: nueva distribución de concursantes

Se realizó una nueva distribución de los concursantes del reality mediante un juego de fuego en el que competieron por el rango: uno de ellos se proclamó nuevo Dios, que será inmune a las nominaciones y contará con cuatro tótems de privilegio sobre los dos grupos.

Luego de terminar el juego, Cristian Suescun se convierte en el nuevo Dios.

Supervivientes: Así está quedando la organización de la semana.

Supervivientes 2020: nuevos nominados

Siervos:

- Antonio Pavón, nominado del grupo

- Bea, nominada de líder

Mortales:

- Rocío Flores, nominada del grupo

- Ferre, nominado líder