Intocable: documental que compila denuncias por acoso contra Harvey Weinstein ya tiene fecha de estreno

Intocable (Untouchable en su versión original) es el documental que narra el testimonio de más de 80 mujeres que fueron víctimas de violencia sexual de parte del poderoso productor de Hollywood Harvey Weinstein.

Después de que las denuncias se hicieran públicas y se iniciara un proceso formal contra el magnate del cine, este fue apodado como el ‘Depredador sexual de Hollywood’. Recordemos que fundó junto a su hermano Bob, Miramax y The Weinstein Company, productoras de cine independiente que se posicionaron como líderes de la industria.

Además, ha recibido numerosos reconocimientos como los premios Tony a mejor productor musical por obras como Billy Elliot: El Musical o The Producers. Incluso, llegó a alcanzar el premio más codiciado de Hollywood, el Oscar a la mejor película en 1999 (Shakespeare in Love).

Todo su poder se diluye cuando en octubre de 2017 The New York Times y The New Yorker publicaran decenas de acusaciones por acoso, abuso sexual y violación, lo que llevó a su compañía y a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, a expulsarlo.

El documental producido por Hulu ya tiene tráiler y fecha de estreno oficial. Se podrá ver a partir del 2 de septiembre en EE. UU. y se espera que llegue el 13 de septiembre al resto de países de la mano de Vértice Cine.