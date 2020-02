¿Esta mierda me supera tendrá temporada 2?: todo lo que se sabe de la serie

Sophia Lillis es Sydney Novak, una típica adolescente con un talento increíble: tiene poderes telequinéticos y, cuando está molesta, puede dañar a las personas con su mente.

I am not okay with this está basada en una novela gráfica de Charles Forsman, mismo escritor del éxito de Netflix The End of the F *** king World . Al igual que dicha historia, la serie terminó su primera temporada con un momento clave: la muerte de la protagonista. Con este desenlace, fans se preguntan: ¿Esta mierda me supera tendrá temporada 2? Esto es lo que se sabe.

La serie nos presenta a Sydney, de 17 años, quien vive su adolescencia en medio de la escuela, conflictos con su madre, su sexualidad, la angustia, el enamoramiento y las cosas típicas de la edad; esto en medio de descubrir que tiene poderes especiales.

Con los siete episodios de la temporada 1 de Esta mierda me supera en Netflix desde el miércoles 26 de febrero de 2020, las preguntas en torno a sus próximos capítulos no tienen cuando acabar.

¿I am not okay with this tendrá temporada 2 en Netflix?

Si bien no se tiene noticias sobre la renovación de la serie por parte de Netflix, lo visto en el último episodio, donde ‘Syd’ promete mantener una actitud positiva de camino al baile escolar, es cuestión de tiempo para que el servicio de streaming confirme los nuevos capítulos.

Quien al parecer está seguro de esto es Sophia Lillis, protagonista de I Am Not Okay with This, quien espera que la plataforma dé visto bueno a la nueva temporada.

“¡Yo espero que sí! Es una historia que me ha gustado y creo que a los televidentes también. Es cuestión de esperar”, dijo la actriz en conversación con Vogue.